الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن اسماء المشمولين بالتعيين في ذي قار

2021/09/23 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الخميس، عن أسماء المشمولين

بالتعيين في محافظة ذي قار.

وقالت الأمانة في بيان، إن "دائرة شؤون

المفصولين السياسيين، في الأمانة

العامة لمجلس الوزراء، أصدرت الوجب

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