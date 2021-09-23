الكاظمي يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب وتسهيل آلية دخول الزائرين الأجانب

2021/09/23 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

القائد العام للقوات المسلحة السيد

مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس

الوزاري للأمن الوطني

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، اجتما

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