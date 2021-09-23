واع تنفرد بنشر صور حصرية للوح حلم كلكامش والكبش السومري

2021/09/23 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتنفرد وكالة الأنباء العراقية (واع) بنشر صور حصرية للوح حلم كلكامش والكبش السومري.ومن المقرر أن تجري مساء اليوم الخميس بحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة تلقته (واع) عملية تسلم لوح حلم كلكامش والكبش السومري بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار ا حسن ناظم، ورئيس هيئة الآثار والتراث ليث حسين مجيد بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، وسفارة العراق في الولايات المتحدة في متحف سميثسونيان في العاصمة واشنطن في حفلٍ تحضره منظمة اليونسكو، إذ ستسلم القطعتان الآثاريتان إلى سفير العراق في واشنطن فريد ياسين، ثمَّ تُسلم إلى وزارة الثقافة لاعادتها إلى المتحف العراقي".وسيتضمن منهاج الحفل عرض اللوح على الطاولة بجوار المنصة، ويلقي وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم كلمةً بعنوان: (ماذا تعني هذه الإعادة لشعب العراق) وستكون كلمة رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين عن ( أهمية التراث الثقافي العراقي). وسيلقي سفير جمهورية العراق لدى واشنطن فريد ياسين كلمةً بعنوان: (شراكة التراث الثقافي العراقي مع الولايات المتحدة) فضلاً عن كلمات عددٍ من الأكاديميين والمختصين بالآثار والعلاقات الخارجية، وبحضور أكثر من مئة شخصية سياسية وأكاديمية.

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