والدة رونالدو تكشف عن حلمها المستقبلي ووصيتها لابنها

2021/09/23 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبّرت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن رغبتها في رؤية “الدون” وهو يلعب مجدداً في صفوف نادي سبورتينغ لشبونة، قبل أن تموت، على حد وصفها.

وفي مقابلة للبودكاست الخاص بنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قالت دولوريس: “يتوجب على رونالدو العودة للنادي.



لو كان الأمر بيدي لما تركته يلعب خارج الفريق”، مضيفة أن رونالدو “يعشق مشاهدة مباريات سبورتينغ لشبونة”.وأشارت إلى أنها طلبت بالفعل من رونالدو اللعب للنادي البرتغالي قائلة: يا بني، قبل أن أموت، أريد أن أراك تعود إلى سبورتينغ”.وكان رد مهاجم مانشستر يونايتد على طلب والدته ببساطة: “سنرى”، حسبما ذكرت دولوريس.وقد تتحقق رغبة دولوريس عن طريق حفيدها كريستيانو جونيور، وهو لاعب شاب واعد في أكاديمية يونايتد، وترى فيه الجدة “نجما واعدا أفضل من والده في ذات العمر”.وأضافت دولوريس: “رؤيتهما معا في سبورتينغ سيكون حلمي دائما”، حسبما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

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