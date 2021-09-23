2021/09/23 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين احدهما بتعاطي المخدرات وآخر بالسرقة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ان “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ألقت القبض على احد المتهمين بتعاطي المواد المخدرة في منطقة “حي العامل” غربي بغداد ، تمت عملية إلقاء القبض أثناء تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية ونصب سيطرة مفاجئة لتفتيش وتدقيق العجلات والأشخاص ، وبعد الاشتباه بإحدى العجلات التي كانت تحمل لوحة تسجيل امامية فقط ، تم استيقافها وتفتيشها وضبط بداخلها مسدس عدد 2 مختلف الأنواع عيار 9 ملم ، 2 بايب للتعاطي ، تم إحالة المتهم مع العجلة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية “.

واضافت ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الأول للواء مع مفرزة من مكتب إجرام الحرية، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 446″سرقة” في منطقة “الشعلة” غربي بغداد ، تم تسليمه الى جهة الطلب اصولياً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بتعاطي المخدرات والسرقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بتعاطي المخدرات والسرقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).