الكاظمي يصدر توجيها بشأن المواكب الحسينية

2021/09/23 | 17:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، الجهات المعنية كافة، بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب، ومنع أية خروق أمنية قد تستهدف الزائرين، مشددا على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة وحرص.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (23 ايلول 2021)، ان "رئيس الوزراء وجه بـ"تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب، ومنع أية خروق أمنية قد تستهدف الزائرين"، مشددا على ضرورة "تنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة وحرص".

وأشاد رئيس الوزراء، بـ"تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وحرصهم على الالتزام بكامل التوجيهات الأمنية والصحية"، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية "تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون استباقيا، يرصد ويكشف العدو قبل تنفيذ عملياته، مع أهمية استمرار الضربات التي تمكنت من قصم ظهر الإرهاب، وضرب أوكار ومضافات داعش الإرهابي".

ووفقا للبيان، ناقش المجلس الوزاري الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، وتوفير كل السبل اللازمة لتطبيقها، وبما يؤمن الأجواء الأمنية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

وأكد الكاظمي على أهمية "التواصل ما بين الأجهزة الأمنية مع مفوضية الانتخابات، عبر قنوات الاتصال المعتمدة، وتبليغها بأي تجاوزات وخروق تحصل في الحملات الدعائية من قبل المرشحين".

ودعا رئيس الوزراء، إلى "تحقيق أقصى درجات الانسيابية للممارسة الانتخابية، وبما يشجع على المشاركة الفاعلة فيها"، مشددا على ضرورة "وقوف الأجهزة الأمنية على الحياد، وأن يقتصر واجبها على حماية العملية الانتخابية، ووأد أي محاولة لإفشالها".

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، وأصدر عددا من القرارات بشأنها، بينها الموافقة على تمديد عمل فريق التحقيق الدولي لجمع وتوثيق جرائم داعش الإرهابي، كما ورد في البيان.

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