2021/09/23 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من هيئة الحشد الشعبي بشأن قضية المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من هيئة الحشد الشعبي بشأن قضية المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من هيئة الحشد الشعبي بشأن قضية المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).