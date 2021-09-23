2021/09/23 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ، اليوم الخميس ، عددا من ممثلي قوى تشرين.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل عددا من ممثلي قوى تشرين المركز الخبري الوطني.

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