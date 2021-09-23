2021/09/23 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلائيون حد النخاع هاجروا مرغمين من

العراق الى مدينة الضباب لندن، ورغم كل

مغريات الحياة هناك الا انهم زرعوا حب

الحسين في نفوسهم وقلوب ابنائهم،

فاقاموا العزاء في قلب لندن، واثروا

بالاجانب وكسبوا الكثي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يقدمون الخدمة الى ثلاثة الاف زائر.. مقيمون في لندن ينصبون موكبا في كربلاء (تقرير مصور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يقدمون الخدمة الى ثلاثة الاف زائر.. مقيمون في لندن ينصبون موكبا في كربلاء (تقرير مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).