نادميني …… - منصور الريكان

2021/09/23 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان تنادمني وتبعث في الهوانِغرام الطيفِ مزق ما احتوانيْوتغرفني ببسملة التحاياوترصفني اختلافاً في الحكاياإليكِ ما أرى وجعي يثورُولا شكي ذواه العاذليناإلى قلب المرايا إحتوينيْوزيديني اكتشافاً من زواياوقومي لهفة الغادين سرّاًومرّي من ذؤابات انكفائيْلكِ التيجان إرسي في فؤاديْوزيديني ارتشافاً في بلاديْوهزّي بوحكِ المعهود حيناًوزيدي من شكوك الليل عشقاً ......





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