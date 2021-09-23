عوامل ساعدت على إنتشار التشيع في العراق أثناء الحكم العثماني (3) - جعفر المظفر

2021/09/23 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر وعلى الرغم من أن الخلاف بين السنة والشيعة قديم جدا فالملاحظ أنه لكن لم يكن هناك أي عداء لمنع وحدتهم في سن مبكرة من الإسلام.



وكانت الظروف السياسية هي التي أدت إلى تأجيج العداوة المتبادلة: ففي أيام السلطان سليم الأول والشاه اسماعيل الصفوي, كان الصراع السياسي بين الدولتين سببا في تشيع الدولة الإيرانية, في حين ذهب العلماء العثمانيون إلى حد إعلان ان التشيع هو كفر..



لكن هذه المعادلة لم تبقَ ثابتة وإنما ......





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