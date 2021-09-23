قصص وحواديت من العالم القديم (20) تيبيريوس، كاليجولا - محمد زكريا توفيق

2021/09/23 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق المسيحية:ترجم العهد القديم من العبرية إلى اليونانية عام 284 ق م، بأمر من بطليموس الثاني، ملك مصر.



تم جمع كتب العهد الجديد في مجلد واحد في القرن الثاني بعد وفاة المسيح.



كانت القدس هي عاصمة المملكة القديمة لليهود.



كانت تسمى في الأصل سالم.



أسست قبل ألفي سنة قبل ميلاد المسيح.



هناك، بنى سليمان معبده الشهير.



تم تدميره من قبل نبوخذ نصر، ملك بابل، لكن أعيد بناؤه بعد فترة وجيزة، تحت قيادة ق ......





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