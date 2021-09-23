العملة التركية تهوي لأدنى مستوياتها

2021/09/23 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء القرار على عكس توقعات الخبراء.

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