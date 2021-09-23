2021/09/23 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للتجارة في

وزارة التجارة في حكومة اقليم كردستان،

اليوم الخميس، عن قرب موعد وصول الجزء

الرابع من المستحقات المالية الخاصة

بالفلاحين للعام الحالي 2021 الى الاقليم.

وقال المدير الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد ترسل 2.5 مليار دينار إلى إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد ترسل 2.5 مليار دينار إلى إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).