2021/09/23 | 17:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض اللوح على الطاولة بجوار المنصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساء اليوم.. العراق يسترجع لوح حلم كلكامش (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساء اليوم.. العراق يسترجع لوح حلم كلكامش (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).