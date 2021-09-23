2021/09/23 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعيد العراق أخيرا اليوم الخميس من الولايات المتحدة لوحا طينيا عمره 3500 عام تم اكتشافه بين أنقاض مكتبة ملك شرق أوسطي قديم، ثم نُهِب من متحف عراقي قبل 30 عاما.

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