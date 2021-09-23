2021/09/23 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعربت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن استغرابها بشأن ما انتشر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتراض بعض الجهات على تكليف المعلمين والمدرسين ببعض المهام الانتخابية.وقالت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية ترد على الاعتراضات بتكليف التدريسيين بمهام انتخابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية ترد على الاعتراضات بتكليف التدريسيين بمهام انتخابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية ترد على الاعتراضات بتكليف التدريسيين بمهام انتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).