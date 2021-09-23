المالكي يؤكد ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات

2021/09/23 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، خلال لقائه السفير الروسي، على ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات.

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون في المجال الاقتصادي والأمني ومكافحة الإرهاب، كما بحث عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا الى ان "الجانبين بحثا التحديات التي تواجه العملية السياسية والإنتخابات المقبلة في العراق".

واكد المالكي بحسب البيان "اهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات باعتبارها تعبير حقيقي عن ارادة شعبية معلنة للتمسك بالديمقراطية وتعزيزها لبناء نظام ديمقراطي قادر على مواجهة التحديات "، مشددا على "ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات المقبلة وضرورة منعها ليكون القرار للناخب العراقي بشكل مستقل عن تأثير هذه التدخلات وبما يخدم مصلحة العراق والعراقيين وتوفير البيئة الامنية اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية ".

من جانبه اكد السفير كوتراشيف، على "استمرار التعاون بين بلاده والعراق في مختلف المجالات، إلى جانب دعمها في اجراء انتخابات حرة عادلة تضمن مشاركة واسعة من الشعب العراقي".

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