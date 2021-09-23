أرقام ’صادمة’ حول مناطق التلوث باليورانيوم في البصرة

2021/09/23 | 18:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف عضو هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء حامد الباهلي، الخميس، عن وجود 23 موقعاً ملوثاً بإشعاع اليورانيوم في البصرة.

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وقال الباهلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (23 أيلول 2021)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه العام الماضي بتخليص العراق من الاشعاع النووي بالتعاون مع كافة دوائر ووزارات الدولة"، مبينا أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت بذلك قرارا وامراً ديوانيا خلال العام الحالي برئاسة هيئة المستشارين وعضوية ممثلين من جهات مختلفة من وزارة العلوم والتكنلوجيا والهيئة العراقية المسيطرة على المصادر المشعة او مركز الوقاية من الاشعاع ومستشارية الامن الوطني".

وأضاف، أنه "تم تشكيل فريق من كل الجهات اعلاه لفحص المناطق قيد الرصد في محافظة البصرة وبقية المناطق في العراق ومن ثم معالجة المواقع والمناطق غير المعالجة للتخلص من اشعاع اليورانيوم".

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وأشار إلى أن "الامم المتحدة ساعدت على التخلص من الاشعاع بناءً على طلب من وزارة البيئة، وتم تشكيل لجنة خبراء لمعالجة التلوث الاشعاعي في (مركز البصرة والزبير والناصرية والسماوة) وجرى فحص 5-6 مناطق في كل مدينة ولمدة عامين، لافتاً إلى أن "النتائج أظهرت خطورة الاشعاع النووي على الناس".

وأوضح أن "الأمانة العامة في مجلس الوزراء في 2018 شكلت فريقا وطنيا وتم تشخيص وجود 23 موقعا ملوثاً في محافظة البصرة"، منوهاً إلى أنه "تم إجراء مسح شعاعي في البصرة وفحص 86 كيلومترا مربعا والعثور على 400 ألف متر مربع ملوثة باليورانيوم والاشعاع النووي وبدأ الفريق بتنظيف هذه الأماكن".

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