2021/09/23 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي في العراق يوم الثلاثاء المقبل المركز الخبري الوطني.

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