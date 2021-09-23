منها الكويت.. الاتحاد الأوروبي يضيف 3 دول جديدة لقائمة السفر الآمن

2021/09/23 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل توصيات الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام مجلس الاتحاد بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر عنها..ماذا جاء في البيان؟

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