هل هي صحوة أخلاقية أخرى من المؤسسة الدينية للمساواة في الميراث ؟؟؟؟؟؟ نقطة البداية ؟؟ - أحلام أكرم

2021/09/23 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم يتصدر موضوع حق المساواة في الميراث الحوار المجتمعي في المنطقة العربية برمتها ..



خاصة وبعد أن بادر الرئيس التونسي الراحل القائد السبسي بفكرة صياغة مشروع قانون يضمن المساواة ..



وللأسف الكبير أنها إنتهت بوفاته .نتيجة المعارضة السياسية التي قادها حزب النهضة مستندا إلى مقولة حسن البنا بأن "الإسلام دين ودولة " وعليه الإصرار بالتزاوج بين الدين والسياسة ؟؟؟ لنبدأ منذ البداية .



ونُقر بأن الهدف من ......





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