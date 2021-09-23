2021/09/23 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطل

الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

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