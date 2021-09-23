رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة العمل الإقليمي والدولي لتخفيف التوترات في المنطقة

2021/09/23 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة العمل الإقليمي والدولي لتخفيف التوترات في المنطقة والتعاون في مواجهة أزمة التغيّر المناخي.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرئيس صالح استقبل اليوم في محل إقامته في نيويورك، وزير الخارجية السويدي آن ليندي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة". وجرى، خلال اللقاء بحسب البيان، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، والإشادة بالدعم الذي قدمته السويد للعراق في المجالات الإنسانية، فضلاً عن المساهمة في مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي ضد داعش، والإشارة إلى احتضان السويد جاليةً عراقيةً كبيرة.وأشار الرئيس برهم صالح، بحسب البيان، إلى أن "العراق يتطلع لتعزيز أمنه واستقراره، والعمل على ضرورة ضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن العراق يتطلع قدماً نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك".وأضاف صالح أن "هناك ضرورة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الراهنة في مكافحة العنف والإرهاب، ومواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لدعم الخطط الوطنية العراقية لإنعاش وادي الرافدين بيئيّاً وإرساء مفاهيم الاقتصاد الأخضر".

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