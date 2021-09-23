2021/09/23 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم؛ إثر تحطم طائرة نقل متقادمة من طراز أنتينوف إيه إن-26، في أقصى شرق روسيا، أمس الأربعاء.وكانت الطائرة، التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرة نقل عمرها 42 عاماً في روسيا المركز الخبري الوطني.

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