"لبنانيون ولبنانيات في حزب"

2021/09/23 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسبق أن تمكن حزب الله من لبنان بقدر تمكنه منه اليوم..لم يعد سلطة الظل، بل هو اليوم في الضوء والظل على السواء

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