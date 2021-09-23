2021/09/23 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة شؤون المفصولين السياسيين تُصدر قائمة بأسماء المشمولين بالتعيين في ذي قار

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