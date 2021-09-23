2021/09/23 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الخميس، شمول شريحة (الكيميائيين) بالتقديم على الاستمارة الخاصة بالكليات الساندة لوزارة الصحة.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس المجلس استقبل نقيب الكيميائيين العراقيين رغداء حسن الدجيلي لمناقشة الية تعيين الكيميائيين، وجرى خلال اللقاء مناقشة الية تعيين الكيميائيين في الاستمارة الخاصة للكليات الساندة".

واكد التميمي وفقا للبيان، ان "شريحة الكيميائيين مشمولة بالتقديم على الاستمارة الخاصة بالكليات الساندة لوزارة الصحة".

واشارت نقيب الكيميائيين، بحسب البيان، على ان "اختصاص الكيميائيين لايقتصر فقط على وزارة الصحة كونهم يمارسون اختصاصهم في اغلب مؤسسات الدولة"، كما دعت مجلس الخدمة الى "اضافتهم في المؤسسات التي تحتاج هذا الاختصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمة الاتحادي يشمل شريحة جديدة بالتقديم على استمارة التعيين ضمن الصحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمة الاتحادي يشمل شريحة جديدة بالتقديم على استمارة التعيين ضمن الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).