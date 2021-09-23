مجلس الخدمة: شمول شريحة الكيميائيين في التقديم على استمارة التعيين

2021/09/23 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، شمول شريحة الكيميائيين بالتقديم على استمارة التعيين.وقال المجلس في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، إن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي استقبل […]

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