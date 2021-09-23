زعيم تحالف الفتح يشدد على الوعي الجماهيري في الانتخابات لإصلاح المنظومة السياسية

2021/09/23 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ شدد زعيم تحالف الفتح هادي العامري اليوم الخميس، على الوعي الجماهيري في الانتخابات المقبلة من أجل تحقيق الإصلاح في المنظومة السياسية في البلاد والتخلص من الفاسدين وضمان عدم وصولهم مرة اخرى الى المناصب العليا في مؤسسات الدولة.وأكد العامري على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ودعم مرشحي تحالف الفتح من خلال التصويت […]

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