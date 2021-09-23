العراق يعلن عن عطلة رسمية ويحدد موعدها

2021/09/23 | 18:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل (28 أيلول 2021) بمناسبة ذكرى الأربعين.

وذكرت الأمانة في بيان تلقى NRT نسخة منه اليوم، (23 ايلول 2021)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الثلاثاء، الموافق 28 أيلول 2021، في دوائر الدولة كافة، باستثناء الخدمية منها، تزامنا مع ذكرى أربعينية استشهاد الأمام الحسين (عليه السلام)".

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