2021/09/23 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2_kjpeMEVn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حشود الزائرين تواصل سيرها لاحياء زيارة الاربعين | تقرير علي اسد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حشود الزائرين تواصل سيرها لاحياء زيارة الاربعين | تقرير علي اسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).