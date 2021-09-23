2021/09/23 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يمنح مصطفى العبدالله حصانة دبلوماسية وجواز سفر خاص والعراقيون ينتقدون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: j1qsiNRsNyc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يمنح مصطفى العبدالله حصانة دبلوماسية وجواز سفر خاص والعراقيون ينتقدون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يمنح مصطفى العبدالله حصانة دبلوماسية وجواز سفر خاص والعراقيون ينتقدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).