هل تأخرت دول الخليج في تنويع اقتصاداتها والتحول إلى الطاقة النظيفة؟ صندوق النقد الدولي يجيب لـCNN

2021/09/23 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن تنويع دول الخليج لاقتصاداتها، مؤكدًا أن عملية التحول الاقتصادي "طويلة المدى وتعتمد على عدة محاور".كما أشار أزعور إلى أن القطاعات الواعدة ستكون تلك التي لها علاقة بالبيئة أو تلك المتعلقة بالتغير المناخي.

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