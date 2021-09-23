بارزاني وعلاوي يبحثان انتخابات تشرين والتحديات التي تواجه العراق

2021/09/23 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

مسعود بارزاني مع رئيس ائتلاف الوطنية

العراقي اياد علاوي، اليوم الخميس، اخر

التطورات السياسية في العراق والمنطقة

وسلطا الأضواء على الانتخابات النيابية

المقبلة في شه

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