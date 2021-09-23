2021/09/23 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيبة بيضاء تغطي رأسه ولحيته ووجه ابيض

ناصع، وقف يحمل ريشه بيده وينظم سير

الزائرين قرب باب الزينبية في العتبة

الحسينية المقدسة، ينبض قلبه بالايمان

وحب محمد وآل محمد، لكنه يعشق الحسين

بجنون، مرت عليه اج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المتأسي بحبيب بن مظاهر الاسدي".. تجاوز التسعين .. قاتل الارهاب ويخدم عند الحسين (تقرير مصور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المتأسي بحبيب بن مظاهر الاسدي".. تجاوز التسعين .. قاتل الارهاب ويخدم عند الحسين (تقرير مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).