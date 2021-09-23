المالكي يؤكد ضرورة تحصين العراق من

2021/09/23 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الخميس، على ضرورة

تحصين العراق من تأثير التدخلات

الخارجية على الانتخابات المقبلة

وضرورة منعها ليكون القرار للناخب

العراقي بشكل مستقل عن تأثير هذه

التدخ

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