بنسبة 25 %.. تناول منتجات الألبان يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب

2021/09/23 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبرا أفادت فيه بأن دراسة حديثة توصلت إلى أن البالغين الذين يتناولون نظاماً غذائياً غنياً بمنتجات الألبان تقل احتمالية إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 25 %.وحسب الصحيفة، فقد ربطت الأبحاث السابقة بشكل عام منتجات الألبان بمشاكل القلب لاحتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون.لكن أحدث دراسة أسترالية اشارت إلى أن العناصر الغذائية الأخرى داخل منتجات الألبان لها تأثير وقائي على القلب وتساعده على العمل بشكل طبيعي.وفي هذا الاطار، قال الباحثون إن الناس يجب أن يلتزموا بمنتجات الألبان التي تحتوي على إضافات أقل وليست محلاة أو مملحة.وحث الدكتور ماتي ماركلوند المؤلف الرئيس المشارك في الدراسة من معهد جورج للصحة العالمية بأستراليا، بضرورة تناول منتجات الألبان لأنها مهمة.وفيما تستمر بعض الإرشادات الغذائية باقتراح اختيار منتجات ألبان قليلة الدسم ابتعد البعض الآخر عن هذه النصيحة، وبدلا من ذلك، فإن اقتراح منتجات الألبان يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي مع التركيز على اختيار بعض منتجات الألبان مثل الزبادي بدلا من الزبدة أو تجنب منتجات الألبان المحلاة بالسكر المضاف.ولتوضيح الأمر أكثر، قال الدكتور ماركلوند "في حين أن النتائج قد تتأثر جزئيا بعوامل أخرى غير دهون الألبان، فإن دراستنا لا تشير إلى أي ضرر لدهون الألبان في حد ذاتها".وتم اختبار دم أكثر من أربعة آلاف شخص يبلغون من العمر الستين عاما من السويد في الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها في مجلة "بلس ميديسن"؛ حيث توبعوا لمدة 16 عاما وتم تسجيل عدد أحداث القلب والأوعية الدموية والوفيات التي حدثت.كما تمت مقارنة النتائج مع 17 دراسة أخرى مماثلة شملت 43 ألف شخص من الولايات المتحدة والدنمارك وبريطانيا لتأكيد النتائج التي تم التوصل إليها.وقد أظهرت البيانات أن الذين تناولوا المزيد من دهون الألبان في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة بنسبة 25 % للإصابة بمشاكل في القلب مقارنة بمن تناولوا كميات أقل منها، فيما لم تسجل الدراسة نوع منتجات الألبان المستهلكة من قبل المشاركين.من جهتها، قالت الدكتورة كاثي تريو من معهد جورج للصحة العالمية فرع أستراليا مؤلفة الدراسة الرئيسية، إنه من المهم تناول منتجات الألبان الصحية فقط، مؤكدة "أن الدلائل المتزايدة تشير إلى أن التأثير الصحي لأغذية الألبان قد يكون أكثر اعتمادا على النوع كالجبن واللبن والزبدة، بدلا من محتوى الدهون، الأمر الذي أثار الشكوك حول ما إذا كان تجنب دهون الألبان بشكل عام هو المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية".من جانبه، أوضح البروفيسور إيان جيفنز خبير التغذية بجامعة ريدينغ البريطانية غير المشارك في الدراسة، أن نتائجها تتطابق إلى حد كبير مع نتائج الأبحاث السابقة.وفي المحصلة، يقول مؤلفو الدراسة إن هناك أدلة متزايدة على أن الآثار الصحية لمنتجات الألبان تعتمد على نوع الطعام، وربما توجد معظم الأدلة المتاحة على الجبن الصلب حيث تظهر مجموعة من الدراسات أن مصفوفة الغذاء الفيزيائية والكيميائية تقلل من كمية الدهون التي يمتصها الجسم ما يؤدي إلى زيادة معتدلة أو معدومة في نسبة الدهون في الدم والتي تعد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنه قد يكون هناك صلة بين استهلاك المزيد من منتجات الألبان وتحسين صحة القلب.بينما أشار الباحثون إلى المحتوى الغذائي العالي في منتجات الألبان لشرح هذا التعزيز لنظام القلب والأوعية الدموية، حيث أنها مصدر رئيس لفيتامين B12 الذي يستخدم في بناء خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، اضافة لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الأعصاب والعضلات.

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