هل دور المثقف المساهمة في زيادة جهل الناس أم في توعيتهم؟ - مازن الحسوني

2021/09/23 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني -على مر العصور والمثقف الذي يعمل على توعية وتطوير المجتمع نحو مستقبل افضل ويتحمل لأجل ذلك الكثير من الأضطهاد والعنف وحتى القتل على يد من يريد بقاء التخلف لأجل بقاء مصالحه .



هذا الصراع دفع ثمنه الكثير من التنويريين سابقأ ولاحقأ مثل ابن رشد وكريم مروه وطاهر ابو زيد والوردي .....الخ .من حارب هؤلاء المتنورين هم اصحاب السلطة سواء الحاكمة أو السلطة الدينية التي تريد بقاء التخلف لأجل التحكم بعقول الناس و ......





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