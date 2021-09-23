2021/09/23 | 19:20 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BQWiq7M3W9U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة العلم والعلماء النجف الاشرف تلبي نداء الاربعين .. لبيك ياحسين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة العلم والعلماء النجف الاشرف تلبي نداء الاربعين .. لبيك ياحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).