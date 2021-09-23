2021/09/23 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دورة تدريبية لمكافحة الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6DVbwrB5n4c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دورة تدريبية لمكافحة الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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