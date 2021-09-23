2021/09/23 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالوثيقة..



محافظة بابل تعطل الدوام الرسمي لمدة 4 أيام بدءاً من الأحد المقبل » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:14

واع/

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