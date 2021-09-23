"فخور بأصولي".. عراقي على رأس وكالة أميركية يعيد جلجامش إلى بغداد

2021/09/23 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة إلى القائم بأعمال رئيس جهاز تحقيقات الأمن الداخلي الأميركي ستيف فرانسيس فإن إعادة لوح حلم كلكامش إلى العراق تعد أمرا شخصيا.

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