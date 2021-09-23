رئيس الجمهورية: نعمل على ضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة

2021/09/23 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة العمل الإقليمي والدولي لتخفيف التوترات في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر إقامته في نيويورك وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إذ أكد رئيس الجمهورية أن العراق يتطلع لتعزيز أمنه واستقراره، والعمل على ضرورة ضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن العراق يتطلع قدما نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.

وأشاد صالح خلال اللقاء بالدعم الذي قدمته السويد للعراق في المجالات الإنسانية فضلا عن المساهمة في مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي ضد داعش، والإشارة إلى احتضان السويد جالية عراقية كبيرة.

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