تهدد ثلاث محافظات عراقية.. كشف تفاصيل

2021/09/23 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف تحالف الفتح، اليوم الخميس، عن خطر امني يهدد محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين واسوار بغداد مالم تجفف منابع داعش بحوض مطيبيجة، لافتا الى اطلاع مجلس الوزراء على الخطر الداهم.

وقال القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حوض مطيبيجة يعد في الوقد الحالي ابرز التهديدات الأمنية لمحافظات وسط وشرق العراق".

وأضاف ان "بؤر داعش في حوض مطيبيجة يهدد محافظات صلاح الدين وكروك وديالى ولم تسلم من هجماته حتى اسوار بغداد"، لافتا الى ان "50% من هجمات داعش في ديالى متسللة من حوض مطيبيجة".

وأفاد الخدران انه "حضر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وبحضور زعيم تحالف الفتح هادي العامري وإبلاغ مجلس الوزراء بحقيقة الخطر الداهم الذي يهدد تلك المحافظات في حوض مطيبيجة".

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