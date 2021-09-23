بابل تعطل الدوام الرسمي بمناسبة الأربعينية (وثيقة)

2021/09/23 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظ بابل، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وذكرت المحافظة، في بيان تلقت (بغداد اليوم): "قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اعتبارا من يوم الأحد المصادف (26 ايلول 2021) ولغاية يوم الخميس المصادف 30 ايلول 2021".

وأضافت: "يستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والأمنية المشاركة في خدمة الزائرين ، المصارف والأقسام المالية في دوائر المحافظة لحين استكمال توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين".

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