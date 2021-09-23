2021/09/23 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد طفل بانفجار عبوة ناسفة في محافظة نينوى.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لغما من المخلفات الحربية انفجرت اليوم، على طفلة اثناء لعبها بالقرب منه دون ان تعلم بوجوده، في قرية عين تمر التابعة لناحية زمار شمال غربي الموصل".

وأضاف، أن "الانفجار اسفر عن استشهاد الطفلة في الحال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد طفل بانفجار عبوة ناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد طفل بانفجار عبوة ناسفة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).