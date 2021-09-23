2021/09/23 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول أمريكي للصحفيين أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار وقع اليوم الخميس في قاعدة “فورت ميد” العسكرية في ولاية ماريلند شمالي العاصمة واشنطن.

وأكد عدد من وسائل الإعلام، منها شبكة “سي إن إن” الأمريكية وصحيفة “ذا صن” البريطانية ووكالة “فرانس برس”، صحة الأنباء عن وقوع هذا الحادث.

ونقلت “فرانس برس” عن مدير الحالات الطارئة في القاعدة، جيفري ماكليندون، قوله إن الحادث خلف خمسة جرحى.

غير أن القاعدة نشرت على صفحتها في “فيسبوك” أن الحديث يدور عن تدريب، لا أكثر.

التالي

منذ ساعة واحدة

بايدن يتوجه إلى أوروبا الشهر القادم

منذ ساعتين

تايلاند تؤجل خطط إعادة فتح مدنها أمام الأجانب

منذ ساعتين

الليرة التركية تهبط الى أدنى مستوياتها في 3 أشهر

منذ 4 ساعات

فرنسا غير قلقة على صناعتها الدفاعية

منذ 5 ساعات

الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الصراع في ميانمار “قبل فوات الأوان”

منذ 5 ساعات

الحريري: “الأخبار” كاذبة ولو كانت أخبارها إيجابية

منذ 6 ساعات

مجلس الأمن يدين بشدة محاولة الانقلاب في السودان

منذ 7 ساعات

محادثات روسية أمريكية جديدة حول “الاستقرار الاستراتيجي”

منذ 9 ساعات

أبو الغيط: لا نهضة في السد الإثيوبي… بل خراب

منذ 10 ساعات

نافال الفرنسية ترسل لأستراليا فاتورة فسخ عقد الغواصات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق نار في قاعدة عسكرية قرب واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق نار في قاعدة عسكرية قرب واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).