بالتعاون بين جمعية طهاة العراق و’AJA’.. ’مارية’ تستعد لاستلام مطعمها الجديد

2021/09/23 | 19:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تستعد الشابة العراقية "مارية النعيمي" لتسلّم مطعمها الجديد المتنقل، وذلك بعد أن حصلت على المساعدة من شركة متخصصة بصناعة العربات المتنقلة، وجمعية طهاة العراق.

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وفي عمل مشترك بين شركة "AJA" المتخصصة بصناعة العربات المتنقلة والأكشاك، وجمعية طهاة العراق، أنهى الطرفان إنشاء العربة المتنقلة التي من المؤمل أن تُشكل مصدر رزق لمارية.

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