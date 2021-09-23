العراق يلاحق 6 مليارات دولار من الأموال المهربة

2021/09/23 | 19:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن تحركات لاستعادة نحو 6 مليارات دولار من أموال العراق المهربة.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة معتز فيصل العباسي في تصريح، إنّ "لقاءات تجري بشخصيات من الدول التي لدى العراق ملفات ومباحثات مستمرة معها بخصوص الأموال المهربة، إذ تم التوصل الى شبه اتفاق لحل تلك الملفات".

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وأضاف العباسي، أنّ "الأمر يحتاج إلى تعاون بين السلطات القضائية وإجراءات لحسم تلك الملفات وترتيبها بشكل قانوني"، مشيرًا إلى أنّ "هيئة النزاهة رتبت الملفات لتقديمها للدول".

وأوضح مدير دائرة الاسترداد، أنّ "الهيئة بحاجة لدعم حكومي من أجل الضغط على تلك الطلبات وإنجازها"، مبينًا أنّ "مجمل الأموال المستردة، بلغت 18 مليون دولار".

ولفت العباسي، إلى "إصدار قرارات قضائية بحجز أموال للعراق بقيمة ملياري دولار، وتمَّت المطالبة بها، فضلاً عن مبالغ محجوزة في الدول تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار".

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